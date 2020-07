Ellen DeGeneres chiede scusa ai dipendenti del suo show dopo le critiche: "Ci saranno dei cambiamenti" (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo staff dello show di Ellen DeGeneres ha ricevuto una lettera di scuse da parte della conduttrice, in attesa di alcuni cambiamenti nella produzione. Ellen DeGeneres, in una lettera inviata allo staff del suo talk show, ha porto le sue scuse per non aver assicurato un ambiente di lavoro sereno e rispettoso, assicurando che verranno effettuati dei cambiamenti. L'indagine annunciata da Warner Bros, ha infatti sottolineato che la gestione del lavoro non è all'altezza delle aspettative e saranno presi dei provvedimenti per assicurarsi che ci siano rispetto e inclusione. Un comunicato della produzione ha sottolineato che, dopo le accuse emerse online negli ultimi mesi, hanno parlato con dozzine di persone che fanno ... Leggi su movieplayer

