“Dimissioni Clemente”: lettera dei sindacati degli inquilini a deMa e al prefetto (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dimissioni della Clemente”. Sul piede di guerra i sindacati degli inquilini e assegnatari che chiedono il ritiro della delega al Patrimonio conferita all’assessore del Comune di Napoli, Alessandra Clemente. Lo fanno con una lettera arrivata in queste ore sul tavolo del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e del prefetto. “In più di una occasione –scrivono SUNIA SICET UNIAT ASSOCASA – abbiamo manifestato la nostra piena insoddisfazione per l’atteggiamento dell’assessore al patrimonio Alessandra Clemente la quale, nonostante le numerose richieste di incontro prodotte dal suo insediamento ad oggi, non ha mai ritenuto incontrare le rappresentanze sociali”. Goccia che fa traboccare il vaso ... Leggi su anteprima24

