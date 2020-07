Con o contro Mastella? Il Pd a De Pierro: “Posizione è sempre quella” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Segreteria Provinciale del Pd. “Abbiamo appreso, per il tramite dei media locali, della richiesta avanzata dal Capogruppo PD in seno al consiglio comunale di Benevento circa argomenti di carattere politico-amministrativo relativi alla Città capoluogo. Ciascun Organo deliberativo del Partito Democratico è politicamente competente per il livello territoriale di riferimento, fermo restando le sue evoluzioni. Ciò vale a partire dai locali livelli amministrativi a salire. In riscontro al chiarimento richiesto, si richiamano le posizioni unitarie del Partito ben note al capogruppo De Pierro, a cui non è mai stata limitata o circoscritta, né l’attenta analisi critica né la strategia di tipo politico, tantomeno ... Leggi su anteprima24

