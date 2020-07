“CiShoppo”, la vetrina virtuale per valorizzare territorio e tipicità di Salerno (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Sarà una vetrina virtuale per le attività commerciali ed artigianali della città di Salerno. Si chiama “CiShoppo”, ed è il marketplace presentato questa mattina al Comune di Salerno per promuovere il commercio cittadino e valorizzare il territorio e le sue tipicità. La piattaforma informatica, una vetrina virtuale destinata a tutte le attività commerciali e scaricabile gratuitamente dagli utenti a partire da oggi su tutti gli app store, è stata ideata e sviluppata dall’azienda salernitana I.T. SVIL, attiva su tutto il territorio nazionale nel campo dell’Information Technology, che investe annualmente oltre ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : “CiShoppo” vetrina