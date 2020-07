Christopher Nolan: ecco i 50 anni del “regista del tempo” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tra i più amati nella cinematografia attuale, Christopher Nolan si è sempre distinto per il suo rapporto con il tempo. Aspettando Tenet I fan già impazziscono per la sua nuova opera prima ancora della sua data d’uscita. Ma Tenet ha già fatto parlare ampiamente di sé, soprattutto per il nome del suo regista: Christopher Nolan. Il britannico oggi compie 50 anni e festeggia una carriera costellata di successi, sia al botteghino che con la critica, che lo ha reso uno dei registi più influenti dell’ultimo ventennio. Una filmografia che ha evidenziato il rapporto tra lui e uno delle dimensioni fondamentali, la “quarta”: il tempo. Non è difficile, infatti, trovare un legame, un filo comune in tutti i suoi film, ovvero ... Leggi su zon

WarnerBrosIta : Tanti auguri al regista Christopher Nolan per i suoi 50 anni! Non perdere #TENET il suo ultimo capolavoro, dal 26 a… - SkyTG24 : Christopher Nolan compie 50 anni, da Batman a Dunkirk fino a Tenet: tutti i suoi film - iam_stefi : RT @gellersstan: Questo resta il mio tribute preferito dedicato a Christopher Nolan. Mi mette sempre i brividini, ma oggi soprattutto. Mamm… - finelinele : RT @drypetis: Buon cinquantesimo compleanno a Christopher Nolan, il regista che ha letteralmente cambiato la mia visione del cinema moderno… - Marghaerita : RT @drypetis: Buon cinquantesimo compleanno a Christopher Nolan, il regista che ha letteralmente cambiato la mia visione del cinema moderno… -