Catania, la Sigi dice sì alla Figc: via il concordato (Di giovedì 30 luglio 2020) La nuova dirigenza del Calcio Catania sembra aver imboccato la strada giusta per andare avanti a vele spiegate verso la nuova stagione di Serie C. C'è infatti una schiarita sul futuro del club. L'ostacolo del 5 agosto potrebbe essere superato tranquillamente grazie all'arrivo di soldi freschi immessi da alcuni soci che serviranno a pagare gli stipendi e la fideiussione di 350 mila euro e poter presentare regolarmente l'iscrizione al campionato di terza divisione.concordatoInoltre, stando a quanto trapela da Roma, i vertici della Federazione hanno questa mattina imposto ai nuovi proprietari del club etneo di abbandonare il concordato preventivo e passare al regime normale anche se si subirà l'azione dei creditori. Motivazioni della Figc sono dovute alla impossibilità di dialogare con ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Catania, la Sigi dice sì alla Figc: via il concordato - - qui_si : Catania, Tacopina presente a Torre del Grifo, in programma incontro con la Sigi: ?? - SportSicilia : #Catania Joe Tacopina è Torre del Grifo per visitare il centro sportivo e incontrare una rappresentanza della Sigi - NewsTuttoC : TC - Catania, Joe Tacopina a Torre del Grifo per incontrare la SIGI - CataniaNews : Nuovo socio per la Sigi e il Catania? -