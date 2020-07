Caldo previsto in Europa, in Francia rischio record con oltre 40 gradi (Di giovedì 30 luglio 2020) Da alcuni giorni l’anticiclone africano fa sentire i suoi effetti sull’Italia e soprattutto sulla Penisola Iberica, ma ora la fiammata calda si porta a latitudini molto più settentrionali coinvolgendo anche gran parte dell’Europa Centro-Occidentale. Ci troviamo dinanzi all’ondata di Caldo più’ intensa dell’estate almeno fino ad ora. La calura è una grande novità per l’Europa e l’Italia nell’ambito di un’estate 2020 che era stata contrassegnata dall’assenza dell’anticiclone africano, a parte qualche fugace e modesta comparsa. L’affondo di una saccatura, ad ovest della Gran Bretagna e della Penisola Iberica, sarà all’origine della netta rimonta dell’anticiclone africano più a nord. Tuttavia, ... Leggi su meteogiornale

Picchi di temperatura fino a 40°c nei prossimi giorni in alcune regioni centro-meridionali d’Italia, poco meno al nord e sulla città di Milano dove si farà sentire pesantemente l’afa a causa di elevat ...

La Regione Lazio ha messo a disposizione un’applicazione ‘Caldo e Salute‘ per monitorare e tenere sotto controllo queste giornate di fine luglio caratterizzate da temperature elevate. Nell’app vengono ...

