Cagliari, Giulini: «Il futuro di Nainggolan dipenderà da Conte» (Di giovedì 30 luglio 2020) Tommaso Giulini ha parlato del futuro di Radja Nainggolan al Cagliari Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, a margine dell’assemblea di Lega sui diritti tv ha parlato del futuro in rossoblu di Radja Nainggolan. «Se Nainggolan resta? Ci vorrebbe innanzitutto la volontà del giocatore, dobbiamo ancora parlare con lui. Poi è tutto in mano all’Inter: tornerà ad Appiano Gentile, se Conte vorrà tenerlo resterà in nerazzurro, altrimenti come l’anno scorso ne riparleremo. Probabilmente tutto questo accadrà a settembre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

