Benevento, una notte da incorniciare (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una storia nella storia. Alle 22.36 Christian Maggio alza al cielo la coppa “Ali della Vittoria” e imprime idealmente il nome del Benevento Calcio nell’albo d’oro del campionato di serie B. Si chiude sulle note di “We Are The Champions”, eseguite dall’Orchestra Filarmonica di per il club giallorosso, che aggiunge un altro trofeo in bacheca e proietta lo sguardo al futuro in serie A che è già dietro l’angolo. L’evento organizzato in collaborazione con la Lega B al Teatro Romano ha visto la presenza di un numero ridotto di invitati a causa delle disposizioni legate all’emergenza Covid, ma tante emozioni si sono levate dal palco dell’antichissimo sito storico del rione Triggio raggiungendo ogni angolo della città. La ... Leggi su anteprima24

