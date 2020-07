Azimut, utile netto consolidato nel I semestre 143 milioni di euro (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Primo semestre 2020 brillante nonostante la crisi Covid per Azimut che chiude i conti dei primi sei mesi dell’anno con un utile netto consolidato in crescita a 143 milioni di euro, in linea con l’obbiettivo di 300 milioni di euro a fine 2020. Lo rende noto il Gruppo in una nota diffusa al termine del CdA che ha approvato i conti semestrali al 30 giugno 2020 In dettaglio, il II trimestre vede un utile netto consolidato di 95 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre i ricavi consolidati sono di 248 milioni di euro, +4% rispetto allo stesso periodo ... Leggi su quifinanza

