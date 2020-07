Aumento contagi in Catalogna, a rischio Barça-Napoli: la situazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiorni di forte apprensione in Catalogna, dove continuano ad aumentare i casi di Covid-19. A farne le spese potrebbe essere anche la sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli, in programma al Camp Nou il prossimo 8 agosto. Secondo quanto riporta l’emittente Rac-1, la UEFA starebbe monitorando con grande attenzione l’evolversi della situazione grazie all’aiuto del Dipartimento della Salute, che dovrà aggiornare la federazione entro il fine settimana. Dopo il responso degli esperti arriverà quindi la scelta definitiva. Al momento la città non risulta blindata e non sono presenti divieti d’ingresso per i turisti. In caso di cattive notizie, la gara si giocherebbe a Lisbona, città che ospiterà le Final Eight della competizione ... Leggi su anteprima24

