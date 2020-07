Anna e Andrea restano insieme: sorpresa a Temptation Island (Di giovedì 30 luglio 2020) Andrea e Anna escono insieme da Temptation Island 2020. Il loro percorso nel reality delle tentazioni è stato caratterizzato da momenti davvero complicati, soprattutto per il giovane ristoratore. In particolare, abbiamo visto la parrucchiera mettere in atto un piano ben preciso per raggiungere il suo grande obbiettivo: avere un figlio con Andrea. Già madre di … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Federicag2000 : RT @itsmwengo: ‘É una burattinaia, tanto lo sa, spero lo sappia anche Andrea’ Io morta per Lorenzo che nel bel mezzo del suo falò sputtan… - Thetigerblack4 : RT @Ri_Ghetto: Andrea che esce con Anna è la più grande delusione di questa edizione. #TemptationIsland - sdcsroberts : RT @ale61234751: Vincitore morale di quest'edizione Filippo che prova a far lasciare Anna e Andrea e fa di tutto per far uscire insieme Man… - Laufan845 : RT @sono_stressata: *andrea nelle storie di instagram che tiene per la mano anna* lorenzo: #TemptationIsland - sonoiochek : E questa l’Italia che mi piace #TempationIsland #Anna #Andrea #Antonella #manilaelorenzo… -