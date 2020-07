Andrej Končalovskij: Vita e opere del regista in Concorso a Venezia 77 (Di giovedì 30 luglio 2020) Andrej Končalovskij: Vita e opere, in Concorso a Venezia 77 Venezia 77: Le sorelle Macaluso di Emma Dante in Concorso Venezia 77: Cari Compagni di Konchalovsky in Concorso Nato il 20 agosto 1937 a Mosca, Andrej Končalovskij è regista, sceneggiatore, autore teatrale e produttore cinematografico Russo. Nella sua Vita diventa amante della musica in particolare del piano, per cui voleva intraprendere la carriera di musicista ma la passione per il cinema lo porta a voler iniziare opere, sceneggiature e cortometraggi, tra cui ”Il ragazzo e la colomba” per cui fu premiato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

RegalinoV : Tango e Cash: l’incidente sul set, il regista licenziato pochi giorni prima e Stallone che vuole girare a breve il… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrej Končalovskij Paradise, il film di Andrei Konchalovsky vincitore del Leone d'Argento alla 73° Mostra di Venezia, in... Taxidrivers.it