Usa, mamma in overdose si chiude in macchina con le due figlie: tutte e tre sono morte (Di mercoledì 29 luglio 2020) Usa, mamma in overdose si chiude in macchina con le figlie: tutte morte Una mamma di 31 anni e le sue due figlie di 4 e 2 sono state trovate morte all’interno della loro macchina a Forney, in Texas, negli Stati Uniti: secondo le prime ricostruzioni, la donna si è chiusa nell’auto con le bimbe ed è deceduta per un’overdose, mentre le due piccole a causa del caldo. Il fatto è avvenuto il 23 luglio scorso: quel giorno faceva caldissimo, la temperatura esterna nella zona aveva raggiunto i 34 gradi e la donna, Natalie Chambers, aveva detto ai suoi familiari che avrebbe portato le due figlie, Isabel ed Elise, al teatro. ... Leggi su tpi

