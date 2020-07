Uomini e Donne, Teresanna Pugliese svela: “Devo stringere i denti” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, si è lasciata andare ad un lungo sfogo in merito al difficile periodo che sta vivendo. Teresanna Pugliese è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Trono Classico di Uomini e Donne, dove ha avuto una storia d’amore con Francesco Monte, e per … L'articolo Uomini e Donne, Teresanna Pugliese svela: “Devo stringere i denti” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Pontifex_it : Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono che l’amore è più… - GiovanniToti : Questa sera diciamo grazie a tutti coloro che stanno compiendo un’impresa straordinaria: restituire a Genova e la L… - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - rserra1979 : RT @Pontifex_it: Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono che l’amore è più potent… - ILoveFunnyCats_ : RT @Bgbarby0: @animaleuropeRMP @Andinika6 @Dardo70m @Nicolas111971 @EmanuelePicconi @m3h4kk0 @ILoveFunnyCats_ @ILDANDY20 @FrankNaples81 @Pa… -