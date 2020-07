Tutta la verità su iPhone 12: dal prezzo ai modelli in un caldo leak (Di mercoledì 29 luglio 2020) I fan di casa Apple guardano al prossimo autunno come al periodo più probabile per vedere finalmente iPhone 12 in azione. E scoprire di conseguenza tutti i dettagli sul prossimo melafonino del colosso di Cupertino, presentato stando alle ultime indiscrezioni l'8 settembre con un grande evento da seguire comodamente in streaming - un po' come già avvenuto per alzare il sipario sulle novità di iOS 14, attualmente in beta. Nel frattempo, è naturale che i vicoli del web siano invasi a getto continuo da indiscrezioni e presunti leak sul futuro mobile della mela morsicata in attesa che sia la stessa compagnia a vuotare il sacco. La giornata di oggi, 29 luglio 2020, non fa di certo eccezione, ma anzi va ad alzare il tiro svelando prima del tempo alcune delle informazioni più calde che ruotano attorno ad ... Leggi su optimagazine

