Tumore del fegato, Ismett Palermo in prima linea grazie al trapianto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo (ITALPRESS) – L’Ismett di Palermo in prima linea per la cura del Tumore del fegato. I medici hanno deciso per il trapianto, dopo un trattamento neoadiuvante per ridurre il volume del Tumore, su una donna di Catania affetta da colangiocarcinoma, un Tumore del fegato che riguarda le vie biliari, che non poteva essere sottoposta alla resezione chirurgica.Un approccio terapeutico non convenzionale che ha garantito alla paziente di tornare ad una buona qualità della vita. “La paziente – sottolinea il professore Salvatore Gruttadauria, direttore del Dipartimento per la cura e lo studio delle patologie addominali e dei trapianti addominali di Ismett ... Leggi su ilcorrieredellacitta

fattoquotidiano : “Un esame del sangue per riconoscere 5 forme di tumore in anticipo di 4 anni”: i risultati della ricerca dell’unive… - repubblica : Diagnosi precoce, testato esame del sangue che individua il tumore 4 anni prima che si manifesti [di TIZIANA MORICO… - CorriereCitta : Tumore del fegato, Ismett Palermo in prima linea grazie al trapianto - nestquotidiano : Tumore del fegato, Ismett Palermo in prima linea grazie al trapianto - GDS_it : Catanese affetta da tumore del fegato che riguarda le vie biliari, trapianto all'Ismett di #Palermo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore del Tumore del fegato, Ismett Palermo in prima linea grazie al trapianto La Voce di Mantova Spettatrice segnala alla conduttrice gonfiore sul collo: lei scopre di avere il cancro

«Ho scoperto di avere un cancro. E sono grata a una telespettatrice per avermelo fatto notare». Così la giornalista della tv statunitense Wfla, Victoria Price, ha raccontato ai suoi follower su Twitte ...

Premio OMaR 2021, aperte le candidature alla VIII edizione del riconoscimento sulle malattie e i tumori rari

Roma, 29 luglio 2020 – Il Premio OMaR, riconoscimento per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari, apre le candidature per l’VIII edizione; a partire da oggi, è possibile inviare la propria ca ...

«Ho scoperto di avere un cancro. E sono grata a una telespettatrice per avermelo fatto notare». Così la giornalista della tv statunitense Wfla, Victoria Price, ha raccontato ai suoi follower su Twitte ...Roma, 29 luglio 2020 – Il Premio OMaR, riconoscimento per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari, apre le candidature per l’VIII edizione; a partire da oggi, è possibile inviare la propria ca ...