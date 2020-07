Tesla - Musk: ''Pronti a fornire batterie e motori alla concorrenza'' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Elon Musk lancia un chiaro segnale al settore automobilistico: pur di far progredire il mercato delle auto elettriche, è disponibile a fornire alla concorrenza le sue migliori tecnologie, anche quelle per le quali ha acquisito un vantaggio competitivo consistente. La Tesla - ha affermato su Twitter l'imprenditore - è aperta a concedere in licenza i software e a fornire i propulsori e le batterie. Stiamo solo cercando di accelerare la sostenibilità energetica, non di schiacciare i concorrenti".Ritorno alle origini. Per il costruttore californiano, le forniture di componenti non sarebbero, comunque, una novità visto che in passato la Tesla ha fornito batterie alla Mercedes e ... Leggi su quattroruote

