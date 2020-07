Terna: primo semestre 2020 conti in crescita (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Terna ha annunciato i dati finanziari del primo semestre 2020. Nel corso del semestre Terna ha registrato ricavi pari a 1.183,1 milioni di euro, con un aumento di 85,3 milioni di euro (+7,8%) rispetto al corrispondente periodo del 2019. L’EBITDA del semestre si attesta a 876,0 milioni di euro, in crescita di 29,8 milioni di euro (+3,5%) rispetto agli 846,2 milioni di euro del primo semestre 2019. Il dato dell’EBITDA relativo al secondo trimestre del 2020 mostra un incremento del 3,7% a 441,8 milioni di euro (426 milioni nello stesso periodo del 2019). L’EBIT (Risultato Operativo) del periodo, a valle di ammortamenti e svalutazioni, è pari a 573,7 milioni di ... Leggi su quifinanza

EnergiaOltre : Nel corso del primo semestre del 2020 #Terna “ha fatto registrare un miglioramento di tutti gli indicatori, nonosta… - xblunotte : RT @marcotravaglio: CARMELITANI DESCALZI Il primo burrascoso vertice di maggioranza per le nomine nelle società partecipate (Eni, Enel, Pos… - g_rizzo76 : @KersevanRoberto @jacopogiliberto @chiccotesta @GiZollino Carta igienica sarebbero dati Terna, GSE, Fraunhofer, Swi… -

Ultime Notizie dalla rete : Terna primo

Terna ha comunicato i risultati del primo semestre del 2020. La società ha terminato il periodo in esame con ricavi per 1,18 miliardi di euro, in aumento del 7,8% rispetto agli 1,1 miliardi ottenuti n ...Gli investimenti complessivi effettuati dal Gruppo Terna nei primi sei mesi del 2020 sono pari a 428,0 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto ai 396,3 milioni di euro nel corrispondente periodo ...