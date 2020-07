«Temptation Island 2020»: perché solo Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dovrebbero dirsi sì (Di mercoledì 29 luglio 2020) È stato un confronto a metà, quello che martedì sera ha visto contrapporsi Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due, che a Temptation Island sono stati protagonisti di una relazione iniqua, nella quale la parte maschile ha lanciato strali e riso di momenti che avrebbero dovuto rimanere privati, si sono seduti sul grande tronco della spiaggia sarda. E, insieme, hanno visto i video-riassunto dell’esperienza nel reality. Quel che Delle Piane non ha visto, però, è il video in cui, furbescamente, crede di eludere le telecamere, baciando di nascosto la single Beatrice. Antonella Elia lo ha tenuto in serbo per il gran finale, in onda giovedì sera. Ma con Sara Gazzini, sessuologa e scrittrice di Tutte le volte che ho detto ti amo (Harper Collins 2020), abbiamo cercato di capire cosa potrebbe succedere. A loro, e non solo. Leggi su vanityfair

