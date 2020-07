Si fa presto a dire semplificare. Perché liberalizzare funziona meglio che deregolamentare (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma. Iper-regolamentazione, ipertrofia delle leggi, delirio normativo: chiamatelo come volete. Realizzare un’opera in Italia è una missione impossibile, e la questione diventa di primaria importanza quando il paese, primo beneficiario del programma Next Generation EU per 209 miliardi di euro, potre Leggi su ilfoglio

AntoVitiello : #Ibrahimovic sui social: 'Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Ho sol… - il_vitello : @AlviseAndolina @Esteban__96 @amaricord In realtà il rapporto morti covid su popolazione ci è ancora sfavorevole, i… - jacopogiliberto : RT @d_stevanato: Si fa presto a dire “paradisi fiscali”... anche l’Italia ha i suoi... da pag 435 il mio punto sulla tassazione dei neo-res… - CarloStagnaro : RT @d_stevanato: Si fa presto a dire “paradisi fiscali”... anche l’Italia ha i suoi... da pag 435 il mio punto sulla tassazione dei neo-res… - gostanello : RT @d_stevanato: Si fa presto a dire “paradisi fiscali”... anche l’Italia ha i suoi... da pag 435 il mio punto sulla tassazione dei neo-res… -

Ultime Notizie dalla rete : presto dire Si fa presto a dire centrodestra AlessioPorcu.it