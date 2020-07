Settembri “L'Italia accetti le etichette a semaforo, escluse le Dop” (Di mercoledì 29 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Un compromesso, ecco cosa ci vuole per le etichette alimentari. Con l'Italia che accetta i famosi bollini a semaforo, quelli che accendono il rosso se un cibo contiene troppi grassi, troppi zuccheri o troppo sale. E con l'Europa che esclude dall'obbligo di etichetta tutte le Dop e le Igp, ovvero buona parte del made in Italy da esportazione. La proposta, indirizzata a tutto il sistema Paese Italia, arriva da Marco Settembri, Ceo di Nestlè per l'Europa, il Medio Oriente e il Nordafrica, in un'intervista al “Sole24Ore”. “Se l'Unione europea costituisce un mercato unico, è chiaro che servono delle regole comuni – dice Settembri -. Quindi è un dato di fatto che bisogna trovare una sintesi tra le posizioni di tutti. Il ... Leggi su iltempo

princigallomich : Settembri “L’Italia accetti le etichette a semaforo, escluse le Dop” - dorinileonardo : la proposta di Marco Settembri sul tema 'nutriscore' via @sole24ore ole -

Ultime Notizie dalla rete : Settembri &ldquoL Settembri “L’Italia accetti le etichette a semaforo, escluse le Dop” TuttOggi Un viaggio nella poesia Sartorelli a Casa Andreasi con la nuova raccolta

Domani alle 18.30 nel giardino di Casa Andreasi, in via Frattini 9, ci sarà l’incontro di poesia con Enrico Sartorelli, autore del libro Senza andare a capo, edito da Robin. Con Sartorelli interverrà ...

Monticelli, tesserato il giovane centrocampista del 2003 Natalini

Fabio Natalini, classe 2003, sarà un nuovo componente per il centrocampo del Monticelli di mister Cristian Settembri in vista del prossimo campionato. Cresciuto nel settore giovanile del Porta Romana ...

Domani alle 18.30 nel giardino di Casa Andreasi, in via Frattini 9, ci sarà l’incontro di poesia con Enrico Sartorelli, autore del libro Senza andare a capo, edito da Robin. Con Sartorelli interverrà ...Fabio Natalini, classe 2003, sarà un nuovo componente per il centrocampo del Monticelli di mister Cristian Settembri in vista del prossimo campionato. Cresciuto nel settore giovanile del Porta Romana ...