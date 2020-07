Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di mercoledì 29 luglio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus (UCL)832Inter (UCL)*793Atalanta (UCL)*784Lazio (UCL)*785Roma (UEL)646Milan (UEL)*637Napoli (UEL)*598Sassuolo*519Hellas Verona*4910Bologna4611Parma*4612Fiorentina4413Udinese*4214Cagliari4215Sampdoria*4116Torino3917Genoa*3618Lecce*3519Brescia (R)*2420Spal (R)*20Legenda:(C) Campione d’Italia e ammessa alla UEFA Champions League 2020-2021.(UCL) Ammesse alla UEFA Champions League 2020-2021.(UEL) Ammesse alla UEFA Europa League 2020-2021.(R) Retrocesse in Serie B 2020-2021. *una partita in più Serie A, 36^ ... Leggi su newsmondo

