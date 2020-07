Sassuolo-Genoa 5-0, le pagelle di CalcioWeb: Berardi e Caputo show [FOTO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sassuolo-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Tutto facile per il Sassuolo, dominio nella partita valida per la penultima giornata del campionato di Serie A. Continua la stagione veramente entusiasmante per gli uomini di De Zerbi, i neroverdi non possono considerarsi una sorpresa, ma questa qualità di gioco non era pronosticabile. La gara contro il Genoa non è stata mai in discussione, contro una squadra alla ricerca di punti per evitare la retrocessione. La partita è chiusa già nel primo tempo, le reti sono state siglate da Traore e Berardi, nella ripresa Caputo ha chiuso definitivamente i conti. Ad arrotondare i conti Raspadori e ancora Caputo. Finisce 5-0. In alto la FOTOGALLERY ... Leggi su calcioweb.eu

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 3-0 SPAL Lazio 2-0 Brescia Sampdoria 1-4 AC Milan Sassuolo 5-0 Genoa Udinese 1-2 Lecce - Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - SassuoloUS : #SassuoloGenoa: sono 25 i convocati neroverdi ?? ?? - Mofady_Mo : Full TIME --SERIA A ITALY #LVF Hellas Verona 3? vs SPAL 0 Lazio 2? vs Bresica 0 Sampordia 1? vs Ac Milan 4? Sass… - garbadaru : RT @SuperSportTV: #SerieA - RESULTS: Verona 3-0 SPAL Lazio 2-0 Brescia Sampdoria 1-4 AC Milan Sassuolo 5-0 Genoa Udinese 1-2 Lecce https:/… -