Salvini su Open Arms: «Nel caso, anche Conte mi accompagnerà a Catania e Palermo: prenderemo una granita» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Matteo Salvini continua a insistere sul fatto che le sue decisioni, sia sul caso della nave Gregoretti (per cui andrà a processo a Catania), sia sul caso Open Arms (sul quale il senato deciderà per l’autorizzazione a procedere nella giornata di domani), sono state prese collegialmente con il governo. Lo fa anche oggi, nel corso di una conferenza stampa della Lega alla Camera, in cui sono state presentate alcune proposte del Carroccio al governo relative ad alcuni aspetti fiscali, con la richie»sta di fermare il decreto dignità e di chiedere uno stop ad alcune scadenze relative alle tasse, dopo il periodo di sofferenza del coronavirus. LEGGI anche > La Boschi sul Covid: «Esportato dagli italiani in Africa ... Leggi su giornalettismo

