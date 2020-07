Rientro a scuola, i numeri non tornano: i presidi hanno chiesto meno banchi ma molte più sedie di quelle messe a gara (Di mercoledì 29 luglio 2020) I banchi che dovranno essere consegnati alle scuole entro il 31 agosto non sono tre milioni ma 2.450.236, e le sedie tradizionali che servono non sono 700 mila, come stimato dal bando europeo pubblicato dal commissario straordinario Domenico Arcuri, ma 1.374.425 pezzi. Il commissario, con un avviso di rettifica, ha comunicato la proroga della scadenza del bando, che slitta da giovedì 30 luglio al 5 agosto. Di conseguenza, la sottoscrizione dei contratti sarà il 12 agosto e la consegna dei banchi anziché il 31 agosto va all’8 ottobre. Ora emergono i numeri ufficiali, le reali esigenze della scuola italiana raccolte grazie a un puntuale monitoraggio del ministero dell’Istruzione che ha trasmesso i dati all’ufficio del commissario. Cambiano perciò le carte in ... Leggi su ilfattoquotidiano

