Pinamonti, l’Inter tratta con il Genoa per evitare Juve e Zaniolo-bis (Di mercoledì 29 luglio 2020) Secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter starebbe trattando con il Genoa per Andrea Pinamonti: i dettagli L’Inter non vuole vivere uno Zaniolo-bis e per questo motivo sta trattando con il Genoa per Andrea Pinamonti. L’estate scorsa Preziosi ha puntato fortissimo sul classe 1999, tanto da investire 18 milioni più bonus per acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter. I nerazzurri possono far valere comunque un gentlemen’s agreement coi liguri per poter riacquistare questa estate il bomber di Cles, ma a cifre elevate (oltre 20 milioni). Come spiega La Gazzetta dello Sport, la paura di Marotta è che Pinamonti possa andare a rafforzare altre big. La Juve ha fatto già un ... Leggi su calcionews24

