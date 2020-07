NieR Reincarnation in azione in un video gameplay tratto dalla closed beta

NieR Re[in]carnation in azione in un video gameplay tratto dalla closed beta (Di mercoledì 29 luglio 2020) La serie di NieR sta per tornare con un remaster di NeiR Replicant, ma non si tratta dell'unico gioco della saga in arrivo, dato che un nuovo capitolo per mobile sarà presto disponibile, ovvero NieR Reincarnation.Ora, riceviamo un nuovo video gameplay tratto dalla closed beta del titolo per iOS e Android. Come vi avevamo segnalato in precedenza, Square Enix aveva programmato un beta test chiuso per il mercato giapponese dal 29 luglio al 5 agosto.Leggi altro... Leggi su eurogamer

SerialGamerITA : NieR Reincarnation, sbuca il primo gameplay dalla closed beta - cipherEquality : RT @GamingTalker: NieR Reincarnation, vediamo il primo video gameplay della Closed Beta giapponese - GamingTalker : NieR Reincarnation, vediamo il primo video gameplay della Closed Beta giapponese - AkibaGamers : Con l'inizio dei closed beta test di #NieR Re[in]carnation, ecco spuntare in rete i primissimi video di gameplay de… -