Mourinho, contatti con l’Inter: piace un attaccante dei nerazzurri (Di mercoledì 29 luglio 2020) José Mourinho non ha mai dimenticato l'incredibile biennio all'Inter. Con i nerazzurri lo Special One ha vinto tutto, specialmente nel trionfale 2010 con il Triplete realizzato conquistando in un colpo solo campionato, Coppa Italia e Champions League. Ora, da tecnico avversario, deve trattare con i milanesi per convincerli a cedere giocatori convenienti e adatti al "suo" Tottenham. L'allenatore portoghese ha messo nel mirino uno degli attaccanti di proprietà della Beneamata.caption id="attachment 926279" align="alignnone" width="1024" Mourinho (Getty Images)/captionESTIMATORESecondo quanto riportato da Goal, infatti, Mourinho sarebbe un grande estimatore di Ivan Perisic. L'esterno croato è stato girato in prestito dall'Inter al Bayern Monaco, che può ancora usufruire del diritto di riscatto, ... Leggi su itasportpress

