Monfalcone, rintracciati cinque migranti in stato febbrile (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stamane, cinque migranti di cittadinanza pakistana in stato febbrile sono stati rintracciati dai carabinieri a Monfalcone Questa mattina a Monfalcone, comune italiano sito in Friuli-Venezia Giulia, sono stati rintracciati cinque migranti di cittadinanza pakistana in “stato febbrile”. “Un episodio gravissimo, anche per il rischio concreto di un possibile focolaio d’importazione, ha affermato il sindaco Anna … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Migranti a piedi vicino ai binari, ritardi sulla Monfalcone-Udine

Non si fermano i rintracci. Gruppi di irregolari fermati tra Gorizia e Cormons Convogli bloccati per oltre mezzora e Trenitalia ha istituito bus sostitutivi GORIZIA. Continua il flusso di migranti pro ...

