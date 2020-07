Maggioranza bene nei voti su stato d'emergenza e scostamento di bilancio, ma tensione sulle commisisoni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Via libera dell'aula della Camera alla risoluzione di Maggioranza sulla proroga dello stato di emergenza. Ma le tensioni emergono nelle votazioni per il rinnovo dei vertici delle commissioni. Resta ... Leggi su tg.la7

NicolaPorro : #Conte assediato sui fondi #UE: sia opposizione che #Governo vogliono mettere bocca sui 209 miliardi. Ma c'è la… - fattoquotidiano : Recovery Fund, esulta la maggioranza. Di Maio: “L’Ue ha dimostrato di essere cambiata”. Zingaretti: “Adesso concret… - sandrogozi : Solo per chiarire chi ha creato il #CIAE e come lo abbiamo già usato dal 2014 #Recoveryplan - Da leggere (come semp… - Stefaniacasp : RT @stesimo1263: @acaitaliasati @Rinaldi_euro @matteosalvinimi In Russia con Putin stanno bene e gira tutto nel verso giusto.Visto di perso… - Stefano47510568 : RT @FedericoDinca: La maggioranza è autosufficiente in Parlamento ma lo scostamento di bilancio significa mettere in campo risorse per il b… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggioranza bene Scostamento di bilancio e piano di riforme, la maggioranza al Senato tocca quota 170 Il Fatto Quotidiano Scostamento di bilancio e piano di riforme, la maggioranza al Senato tocca quota 170. Via libera anche alla Camera

Via libera di tutto il Parlamento a un altro scostamento di bilancio da 25 miliardi. La Camera autorizza la manovra economica con 326 sì, 1 no e 222 astenuti, mentre al Senato i sì sono stati 170 (con ...

Maggioranza bene nei voti su stato d'emergenza e scostamento di bilancio, ma tensione sulle commisisoni

Via libera dell'aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sulla proroga dello stato di emergenza. Ma le tensioni emergono nelle votazioni per il rinnovo dei vertici delle commissioni. Resta al ...

Via libera di tutto il Parlamento a un altro scostamento di bilancio da 25 miliardi. La Camera autorizza la manovra economica con 326 sì, 1 no e 222 astenuti, mentre al Senato i sì sono stati 170 (con ...Via libera dell'aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sulla proroga dello stato di emergenza. Ma le tensioni emergono nelle votazioni per il rinnovo dei vertici delle commissioni. Resta al ...