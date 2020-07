Livigno, cade in pista: un biker grave in ospedale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Rovinosa caduta su una pista a Livigno. Un biker, poco prima delle 14 di ieri, è caduto mentre percorreva la stessa verso il paese di Livigno. La discesa, per lo sportivo, ha rischiato di trasformarsi ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Livigno cade Livigno, cade in pista: un biker grave in ospedale Il Giorno Cade in pista Un biker grave in ospedale

Rovinosa caduta su una pista a Livigno.Un biker, poco prima delle 14 di ieri, è caduto mentre percorreva la stessa verso il paese di Livigno.La discesa, per lo sportivo, ha rischiato di trasformarsi i ...

Livigno, cade in pista: un biker grave in ospedale

Rovinosa caduta su una pista a Livigno. Un biker, poco prima delle 14 di ieri, è caduto mentre percorreva la stessa verso il paese di Livigno. La discesa, per lo sportivo, ha rischiato di trasformarsi ...

Rovinosa caduta su una pista a Livigno.Un biker, poco prima delle 14 di ieri, è caduto mentre percorreva la stessa verso il paese di Livigno.La discesa, per lo sportivo, ha rischiato di trasformarsi i ...Rovinosa caduta su una pista a Livigno. Un biker, poco prima delle 14 di ieri, è caduto mentre percorreva la stessa verso il paese di Livigno. La discesa, per lo sportivo, ha rischiato di trasformarsi ...