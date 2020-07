L'aggravante del metodo mafioso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Art. 416-bis comma 1 del codice penaleGli orientamenti a confrontoLe sezioni unite della CassazioneArt. 416-bis comma 1 del codice penaleTorna suL'aggravante speciale, già prevista dall'art. 7, D. L. n. 152 del 1991 e oggi inserita nell'art. 416 bis.1, co. 1, c.p., ha destato problemi applicativi in relazione al concorso di persone.L'art. 416 bis. 1, co. 1, c.p. dispone un aumento di pena per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni prevista dallo stesso articolo.La norma contempla due aggravanti ad effetto speciale: quella del metodo mafioso e quella dell'agevolazione mafiosa.La prima ha pacificamente natura oggettiva poiché riguarda le modalità dell'... Leggi su studiocataldi

