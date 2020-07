Juventus, Sarri: “Con la Roma forse gioco con l’Under 23” (Di giovedì 30 luglio 2020) Non è stato il solito finale da post-trionfo. I volti rilassati, i visi sorridenti tipici di chi ha vinto uno scudetto – tra l’altro il nono di fila – non appartengono alla Juve, soprattutto se c’è una stagione ancora da finire con la Champions League a fungere da oggetto del desiderio. E allora succede che anche dopo una sconfitta ininfluente, come quella con il Cagliari, si sbotti. E’ successo a Sarri, che dopo la sconfitta con il Cagliari se l’è presa con il calendario ai microfoni di DAZN: “l dato di 40 gol subiti può preoccupare, ma la partita di stasera no. Avevamo 9 infortunati e venivamo da un campionato vinto 68 ore fa, quindi era una partita atipica che va presa per quello che è. Ma dobbiamo diventare più solidi. Però siamo gli unici in Europa che hanno fatto 5 partite ... Leggi su italiasera

