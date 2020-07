Italgas: metano arriva in Sardegna, da lunedì in esercizio primo tratto di rete (Di mercoledì 29 luglio 2020) Milano, 29 lug. (Adnkronos) - Il metano in Sardegna è una realtà. Il primo gas naturale sarà distribuito sull'isola a partire da lunedì 3 agosto ad Alghero, con la messa in esercizio della parte di rete della Petraia, l'area a ridosso del lungomare di via Lido. Lo fa sapere Italgas, in una nota. Contestualmente, con l'invio delle comunicazioni alle amministrazioni coinvolte, sono iniziate anche le attività tecniche per la conversione a metano delle reti di distribuzione dei 36 Comuni dei Bacini 7, 9 e 22 attualmente alimentati con Gpl. Il piano delle conversioni prevede il completamento delle attività tra il 2020 e la prima metà del 2021 preferendo i periodi dell'anno in cui il clima è ancora sufficientemente ... Leggi su iltempo

