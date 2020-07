Infortunio Sensi, il centrocampista può tornare contro il Getafe (Di mercoledì 29 luglio 2020) Infortunio Sensi, il centrocampista può tornare contro il Getafe. Da questa settimana il calciatore tornerà in gruppo Finalmente Stefano Sensi può tornare a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista nerazzurro, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, potrà essere utilizzato già nella sfida con il Getafe. Da questa settimana il giocatore tornerà ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere utilizzato nel match di Europa League. Il lungo calvario sembra essere finito, finalmente il centrocampista nerazzurro può tornare in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

