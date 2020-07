Ibrahimovic: «Sono come Benjamin Button, la squadra crede in Pioli» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria rossonera contro la Sampdoria: le parole dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria rossonera contro la Sampdoria. Queste le parole dello svedese. GOL – «Quando fai gol è sempre positivo, così aiuto la squadra. Speriamo che posso continuare così, ho forza di fare gol. Mi dicono che Sono vecchio e mi stanco ma mi sto solo riscaldando (ride, ndr)». ATTACCO – «Secondo me tutti hanno un’altra mentalità davanti la porta, più concreta e aggressiva. Quando arriva l’occasione si ammazza la situazione col gol, l’ho detto appena arrivato. So che in Serie A tante occasioni non arrivano, quando si presentano devi ... Leggi su calcionews24

