Frostpoint VR | Proving Grounds è il nuovo shooter PvEvP di inXile creatori di Wasteland 3

inXile Entertainment ha annunciato il suo prossimo titolo con Thirdverse come publisher. Frostpoint VR: Proving Grounds vede due squadre di dieci giocatori che si affrontano in varie modalità PvP. Tuttavia, c'è anche una minaccia PvE con creature biomeccaniche che combatteranno contro entrambe le parti. Per l'occasione il team ha pubblicato un trailer di annuncio.Le modalità di gioco includono Capture and Control mentre le squadre combatteranno in Antartide vicino a una base militare abbandonata. I giocatori avranno più di una dozzina di fucili e pistole da utilizzare insieme a strumenti come granate, torrette, armature e molto altro. Poiché si tratta di un titolo VR, i giocatori possono realisticamente impugnare un'arma, caricarla e sparare e persino cambiare modalità di ...

