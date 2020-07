Facebook, Amazon, Google e Apple sotto accusa dall'Antitrust Usa. I ceo in audizione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Facebook è "un'azienda americana, orgogliosa" di esserlo. Parola di Mark Zuckerberg , che oggi è chiamato a difendere la sua società davanti al Congresso . Alla sbarra non sarà solo. Con lui ci ... Leggi su quotidiano

Washington, 29 luglio 2020 - Facebook è "un'azienda americana ... Con lui ci saranno infatti le altre big dell'hi-tech: Apple, Amazon e Google. A rappresentarle nell'audizione (in videoconferenza) ...

