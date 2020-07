Emmy 2020, dominano Netflix ed HBO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nella giornata di ieri sono state annunciate tutte le nomination per il premio televisivo più importante dell’anno, gli Emmy Awards. La cerimonia degli Emmy 2020 si terrà il 20 Settembre a Los Angeles. Sorpresa dell’edizione, si è rivelata la serie Watchmen che ha ottenuto ben 26 candidature seguita da Marvelous Mrs. Maisel con 20 candidature. Ozark e Succession hanno conquistato entrambe 18 candidature. Gli Emmy, in questo 2020, hanno portato molte sorprese e molti colpi di scena. La candidatura di The Mandalorian ha segnato un cambiamento di rotta e un avvicinamento alle nuove piattaforme streaming. Deludente la mancanza di Westworld come miglior serie drama e un sorprendente gruppo di volti noti di Hollywood nella categoria miglior attore in una miniserie o film tv. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

