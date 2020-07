Due giorni di sconti con i Huawei Days: i prodotti del 29 e 30 luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non ci aspettavamo di imbatterci così presto nei Huawei Days, ma eccoli arrivare nella giornata di oggi 29 e durare fino a quella di domani 30 luglio. Parliamo di due giorni di offerte riservate a tutti quegli utenti che decideranno di portarsi a casa uno dei prodotti dell'OEM. L'iniziativa promozionale investe smartphone, tablet, indossabili, notebook ed auricolari: non dovrete fare altro che individuare ciò che vi serve e prepararvi all'acquisto. I Huawei Days, per farvi un esempio, offrono in promozione anche alcuni bundle: Huawei Y5p e Mini Speaker a 99,00 euro, Huawei Y6p e AM61 Bluetooth Headphone a 139,90 euro, oppure Huawei P40, FreeBuds 3i e Mini Speaker a 699,00 euro (i prezzi diventano di ... Leggi su optimagazine

