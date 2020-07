De Zerbi: “Berardi, Locatelli e Boga da top club, non metterò paletti sulle loro cessioni” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il tecnico del Sassuolo, De Zerbi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta col Genoa. Ecco le sue parole: “La squadra mi è piaciuta tanto, ci stiamo giocando l’ottavo posto. Per noi vuol dire tanto. C’è da dire che il Verona era partito in maniera diversa, era una neopromossa. La sorpresa vera sono loro, così come il Parma fino ad un certo punto della stagione. Noi siamo andati oltre, ora vogliamo arrivare ottavi. Ci teniamo, ce lo siamo meritati. Vogliamo conquistare il massimo. Quando ho rinnovato col Sassuolo, non ho mai voluto mettere dei paletti. Berardi, Locatelli e Boga sono giocatori da grandi squadre: se loro mi chiederanno di andare via non metterò paletti. Non mi fa paura vendere, ma ... Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Berardi, Boga e Locatelli pronti per le big': Il tecnico: 'Se me lo chiedono non mi permetter… - GurzoBahri : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo, De Zerbi 'Berardi, Locatelli e Boga da top club. Non metterò paletti sulla cessione' - BombeDiVlad : ?? Roberto #DeZerbi non chiude alle cessioni di #Boga, #Berardi e #Locatelli ?? 'Sono giocatori da top club. Non met… - TuttoMercatoWeb : Sassuolo, De Zerbi 'Berardi, Locatelli e Boga da top club. Non metterò paletti sulla cessione' - IlFuRyuzaki : L'ultimo che ha parlato così era De Zerbi, che doveva decidere il posto CL: espulsione da circo a Berardi ed Atalan… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi “Berardi