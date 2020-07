Csm: Casellati, 'sorteggio per membri togati' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Affrontare il nodo giustizia, oggi più che mai evidente anche all'interno del Csm, con una riforma -ormai non più rinviabile". E' l'auspicio espresso dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio. "sorteggio dei membri togati, non obbligatorietà dell'azione penale, separazione delle carriere, divieto di porte girevoli dalla magistratura alla politica e viceversa: sono alcune delle misure -ha aggiunto- che mi sento di suggerire, per la mia esperienza al Consiglio superiore della magistratura". Leggi su iltempo

