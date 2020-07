Clienti danno nomi falsi, 6 camerieri positivi nel ristorante. De Luca: "Stupidità assoluta" (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Abbiamo avuto 6 contagi a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante dove erano andati alcuni ragazzi di Roma che erano venuti in ferie a Capri. Lì abbiamo verificato una cosa strana e incredibile: quando stanotte abbiamo cercato di individuare alcuni dei Clienti che avevano frequentato quel ristorante, abbiamo scoperto che avevano dato dei dati falsi. Siamo veramente alla Stupidità assoluta”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a un’iniziativa del movimento “Campania Libera - De Luca presidente” a Casoria (Napoli).“Se andiamo in un ristorante e chiediamo le generalità - ha sottolineato De Luca - ... Leggi su huffingtonpost

