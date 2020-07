Claudia Mori, duro colpo per la moglie di Celentano: il rifiuto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Claudia Mori in una passata intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha mostrato il suo disappunto contro Rai Fiction, dopo che si è vista rifiutare molti dei suoi progetti presentati con la sua casa di produzione “Ciao Ragazzi”. Claudia Mori, il duro sfogo della moglie di Celentano L’imprenditrice ha dichiarato di aver avuto delle difficoltà rispetto … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

depi_depi74 : @claudia_gln @paromatta @Andy_983 @Fa_fanculo @simorugg @caporix @Bukaniere @RobertoHusky49 @CheshireCat_82… - radiolisola : #NowPlaying: Claudia Mori, Adriano Celentano - Non Succedera Piu (Remastered) - Dansai75 : RT @annie_caffeine: Inquadratura su Adriano mentre Claudia Mori canta Non succederà più HOW EPIC #techetechete - Fa_fanculo : @_Nad_ia @depi_depi74 @Bukaniere @paromatta @claudia_gln @simorugg @Andy_983 @RobertoHusky49 @caporix… - giuls21durin : E comunque io quando hanno mandato 'Non succederà più' di Claudia Mori l'ho detto che avrebbero mandato Elettra Lam… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Mori Claudia Mori, duro colpo per la moglie di Celentano: il rifiuto Leggilo.org “Teatro d’estate”, appuntamento Utes il 6 agosto alla Palazzina Azzurra

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento della Rassegna “E…state con l’Utes”. Sabato 1 agosto e giovedi 6 agosto alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto alle ore 21 con lo spettacolo “ ...

Adriano Celentano e Ornella Muti: “Tradiva perché si sentiva solo…”

La loro è una delle storie d’amore clandestine più chiacchierate del panorama dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Adriano Celentano e Ornella Muti, coppia indimenticabile del grande schermo ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento della Rassegna “E…state con l’Utes”. Sabato 1 agosto e giovedi 6 agosto alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto alle ore 21 con lo spettacolo “ ...La loro è una delle storie d’amore clandestine più chiacchierate del panorama dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Adriano Celentano e Ornella Muti, coppia indimenticabile del grande schermo ...