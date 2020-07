Cassa integrazione, altre 18 settimane in decreto agosto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il titolare dell’Economia Roberto Gualtieri ha illustrato lo schema generale del nuovo decreto in audizione alle Camere sul Piano nazionale di riforma (Pnr). Diversi i settori su cui il Governo intende intervenire con il decreto di agosto, che si baserà sul nuovo scostamento da 25 miliardi richiesto dall’Esecutivo. Cassa integrazione In merito alla Cig, in particolare, l’idea è quella di rendere “più selettiva la Cassa integrazione guadagni: sono allo studio interventi in continuità alle misure attualmente in vigore con la proroga di 18 settimane della Cassa integrazione”. Gualtieri ha proseguito annunciando “elementi di differenziazione e selezione della ... Leggi su quifinanza

