Bufera su Casalino, spunta un bonifico sospetto. E Beppe Grillo chiede a Di Maio di non attaccarlo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il caso, a quanto pare, non è chiuso. La vicenda che coinvolge l’ex fidanzato di Rocco Casalino, coinvolto in una Bufera mediatica dal “vizietto” di giocare a trading on line, con tanto di segnalazione dell’Antiriciclaggio, fa segnare un nuovo capitolo. Che riguarda, come scrive oggi La Verità, che fin dall’inizio ha raccontato la storia delle strane operazioni di Juan Alvarez, la strana partnership finanziaria con il portavoce di Palazzo Chigi, che provvedeva a “bonificare” il conto corrente del compagno poi utilizzato per speculare sui mercati. Nel mirino degli investigatori, ci sarebbe in particolare un bonifico di settemila euro che doveva servire ai due per aprire un ristorante di sushi al centro di Roma. Ma che poi non è stato mai aperto. Dove sono finiti quei soldi? E ... Leggi su secoloditalia

LorenzoSalvi78 : RT @SecolodItalia1: Bufera su Casalino, spunta un bonifico sospetto. E Beppe Grillo chiede a Di Maio di non attaccarlo - SecolodItalia1 : Bufera su Casalino, spunta un bonifico sospetto. E Beppe Grillo chiede a Di Maio di non attaccarlo… - infoitinterno : Bufera Casalino, l'ex compagno Alvarez: 'Ho pensato al suicidio' - giuliabottini : Sgarbi attacca Casalino: “Vuole privacy? Ricordi le sue tempeste di m… contro i nemici” - GiGiWolf119 : RT @IlPrimatoN: Come fa il 30enne cubano a puntare in borsa fino 2mila euro al giorno con uno stipendio da cameriere? -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Casalino Bufera Casalino, l'ex compagno Alvarez: "Ho pensato al suicidio" Virgilio Notizie Visualizza la copertura completa su Google News Rocco Casalino si difende: "Io 7mila euro li guadagno in una settimana!"

Ma che bisogno avrebbe di speculare in Borsa uno che settemila euro li guadagna in ua settimana? Si difende così, Rocco Casalino, finito nella bufera dopo che il suo compagno José Carlos Alvarez ...

Il compagno di Casalino: "Io una vittima, con Rocco è finita"

"Non sono un ludopatico, sono una vittima". Ora José Carlos Alvarez, compagno di Rocco Casalino, dice la sua sulla vicenda che, negli ultimi giorni ha scatenato un terremoto. Il caso, ormai, è noto a ...

Ma che bisogno avrebbe di speculare in Borsa uno che settemila euro li guadagna in ua settimana? Si difende così, Rocco Casalino, finito nella bufera dopo che il suo compagno José Carlos Alvarez ..."Non sono un ludopatico, sono una vittima". Ora José Carlos Alvarez, compagno di Rocco Casalino, dice la sua sulla vicenda che, negli ultimi giorni ha scatenato un terremoto. Il caso, ormai, è noto a ...