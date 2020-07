Belen Rodriguez: con Gianmaria Antinolfi è finita, ora spunta Michele Morrone? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come corre veloce il gossip. Neanche il tempo di finire di commentare il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, che giungono novità dal fronte Belen Rodriguez. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si incontrano in aeroporto, ma non si salutano (VIDEO) Ecco le immagini che sembrerebbero confermare il gelo tra i due, freschi di nuova separazione. Belen Rodriguez: con Gianmaria Antinolfi è finita, ora spunta Michele Morrone? 29 luglio 2020 13:04. Leggi su blogo

zazoomblog : Gianmaria Antinolfi paparazzato insieme a una sua ex ecco cosa sta succedendo con Belen Rodriguez - #Gianmaria… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez Antinolfi addio, è Michele Morrone la nuova fiamma dell’argentina: messaggi in codice… - QuotidianPost : Belen Rodriguez fine dell’amore con Gianmaria Antinolfi: c’è un nuovo corteggiatore - Italia_Notizie : Belen chiude anche con Antinolfi: era solo una 'vendetta' verso De Martino? - zazoomblog : “È già finita con Gianmaria Antinolfi”. E accanto a Belen Rodriguez spunta il bell’attore 29enne - #finita… -