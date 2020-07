Antinelli attacca Bocelli su Twitter: “Ti devi solo vergognare, tu e chi ti fa parlare” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono state molte le persone che non hanno gradito le parole del cantante lirico Andrea Bocelli, il quale ha sollevato numerose polemiche in seguito alle sue dichiarazioni riguardo presunte falsità in merito ai morti da Covid-19. Tra le tante risposte ricevute, non è passata inosservata quella del giornalista Rai Alessandro Antinelli, il quale ci è andato giù piuttosto pesante. “35mila morti. Ti devi solo vergognare. Tu e quei miserabili che si spacciano per politici che ti fanno parlare. Telefonami, ti faccio parlare con i figli piccoli di un mio amico dottore morto ad aprile” queste le parole del giornalista in post su Twitter. Di seguito il tweet: 35mila morti.Ti devi solo vergognare.Tu e quei ... Leggi su sportface

Sono state molte le persone che non hanno gradito le parole del cantante lirico Andrea Bocelli, il quale ha sollevato numerose polemiche in seguito alle sue dichiarazioni riguardo presunte falsità in ...

