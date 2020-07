Ai domiciliari, aggredisce e picchia i familiari durante una lite: pregiudicato finisce in carcere (Di mercoledì 29 luglio 2020) Aveva aggredito e picchiato i familiari durante una lite: intervento dei poliziotti della Squadra Volanti della polizia di Bari a San Girolamo, che hanno disposto un aggravamento di pena per un 38enne ... Leggi su baritoday

L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare dopo che l’uomo, nonostante gravato dalla detenzione domiciliare, in uno scatto d’ira, ha aggredito e malmenato i familiari.

L'Autorità Giudiziaria ha disposto l'aggravamento della misura cautelare dopo che l'uomo, nonostante gravato dalla detenzione domiciliare, in uno scatto d'ira, ha aggredito e malmenato i familiari.